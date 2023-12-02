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Fırat Kalkanı'nda 6 PKK-YPG’li terörist öldürüldü

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Giriş: 02.12.2023 11:13
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Fırat Kalkanı’nda 6 PKK-YPG’li terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı'nda 6 PKK-YPG’li terörist öldürüldü
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