27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerin naaşı memleketlerine uğurlandı
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan 2 askerin cenazesi, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.