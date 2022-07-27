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Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerin naaşı memleketlerine uğurlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2022 10:03
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan 2 askerin cenazesi, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.
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