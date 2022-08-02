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Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2022 10:44
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.
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