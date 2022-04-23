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Fırat Kalkanı bölgesinde 50 terörist etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 23.04.2022 15:09
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne düzenlenen saldırıda şehit düşen Özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ın kanı yerde kalmadı. Saldırıların ardından düzenlenen geniş çaplı operasyonda 50 terörist etkisiz hale getirildi. Detayları Suriye sınırından A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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