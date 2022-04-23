23 Nisan 2022, Cumartesi
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Fırat Kalkanı bölgesinde 50 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne düzenlenen saldırıda şehit düşen Özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ın kanı yerde kalmadı. Saldırıların ardından düzenlenen geniş çaplı operasyonda 50 terörist etkisiz hale getirildi. Detayları Suriye sınırından A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.