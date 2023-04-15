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Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs verdiği iddia edilmişti! İYİ Parti'den aday yapılan Seyithan İzsiz kendini savundu: Kim olduğuna bakmadan vermeye devam edeceğim

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 16:28
İYİ Parti'de İstanbul 3. bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterilen Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edilmişti. Düzenlediği iftar programında konuşan İzsiz, "Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim” ifadelerini kullanarak adeta duruma gönderme yaparken, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bu sözlere destek olması dikkat çekti. İzsiz'in aday yapılmasına tepki gösteren vatandaşlar Bolu'da bir pankart asarak Akşener'e "İP müdiresi sana yazıklar olsun" dedi.
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