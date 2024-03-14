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Firarilere 'Çember' operasyonu! 2 bin 614 firari yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 08:28
Güncelleme:14.03.2024 08:29
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde 4 gündür devam eden "Aranan şahıslara yönelik" düzenlenen Çember-14 operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını açıkladı.
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