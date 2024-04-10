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Firari terörist Mehmet Kopal Türkiye'ye getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2024 11:12
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal'ın Fransa'dan Türkiye'ye getirildiği duyuruldu.
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