27 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Firari müteahhit İstanbul'da yakalandı! Hisami Apartmanı 6 Şubat depreminde çökmüştü

Firari müteahhit İstanbul'da yakalandı! Hisami Apartmanı 6 Şubat depreminde çökmüştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2024 11:29
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde denetim yapan polis, 6 Şubat depreminde çöken Diyarbakır'daki Hisami Apartmanı'nın müteahhiti N.Ö.(62) 'yü gözaltına aldı. Göçük altında kalan 100 kişinin ölümüyle ilgili aranan N.Ö. "Kasten Öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Firari müteahhit İstanbul’da yakalandı!
Firari müteahhit İstanbul'da yakalandı!
Çığır açacak! Hepsinin ortak bir amacı var
Çığır açacak! Hepsinin ortak bir amacı var
Başkan Erdoğan’dan İzmir çıkarması!
Başkan Erdoğan’dan İzmir çıkarması!
AK Parti’de seçim beyannamesi tamam!
AK Parti'de seçim beyannamesi tamam!
10 firmaya soruşturma başlatıldı!
10 firmaya soruşturma başlatıldı!
Lahey’in kararı Filistin’de nasıl yankıladı?
Lahey’in kararı Filistin’de nasıl yankıladı?
Tarihi karar ilk tepkiler!
Tarihi karar ilk tepkiler!
Türkiye yağışlı havanın etkisinde! A Haber sahada
Türkiye yağışlı havanın etkisinde! A Haber sahada
İşte yerel seçim programı
İşte yerel seçim programı
İşte İsrail’in işlediği savaş suçları
İşte İsrail’in işlediği savaş suçları
Başka fay hattını tetikler mi? İşte cevap
Başka fay hattını tetikler mi? İşte cevap
Başka fayı tetikler mi? Uzmanlar A Haber’de
Başka fayı tetikler mi? Uzmanlar A Haber'de
Daha Fazla Video Göster