24 Ocak 2022, Pazartesi
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Firari FETÖ’cülerin dönüş hayali! Muhalefet neden FETÖ’cülere cesaret veriyor?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açılımı ve KHK'lılara göreve iade sözü, FETÖ örgütünü cesaretlendirdi. FETÖ'nün firari Güney Afrika Sorumlusu Necdet İçel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. FETÖ'cü İçel, örgüt lideri Gülen'in 2023 seçimlerinden sonra döneceğini iddia etti.