01 Temmuz 2024, Pazartesi
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Firari Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Türkiye'ye iade dilecek mi? Detaylar A Haber'de
İstanbul'da karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur'u Mısır üzerinden ABD'ye kaçıran Eylem Tok, ABD'de bugün bir kez daha hakim karşısına çıkıyor. Konuya ilişkin AA muhabiri İslam Doğru, A Haber'de açıklamalarda bulundu. Doğru, yaptığı açıklamada, "İade kararı çıkarsa bu bölge savcılığının elinde çünkü mahkeme orada. Bu konuda bir bilgi yok. Ama muhtemelen 1 veya 2 hafta içinde netleşir ve İade gerçekleşir diye bir beklenti var. " dedi.