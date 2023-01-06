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Firari eski emniyet müdürü polis denetiminde yakalandı

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Giriş: 06.01.2023 11:24
Güngören'de denetim yapan polis ekipleri, tedirgin hareketlerinden şüphelendikleri kişiye yaptıkları kimlik kontrolünde, şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettiş Ahmet Ertekin olduğunu anlaşıldı. Gözaltına alınan Ertekin tutuklandı.
Firari eski emniyet müdürü polis denetiminde yakalandı
Firari eski emniyet müdürü polis denetiminde yakalandı
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