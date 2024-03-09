Firari anne ve oğlu iade edilecek mi? Kaza yapan çocuğun ABD vatandaşı olması süreci nasıl etkiler?

29 yaşındaki bir çocuk babasını Murat Acın'ı öldüren yazar Eylem Tok’un oğlu 16 yaşındaki Timur Cihantimur, facianın yaşandığı gece yurt dışına kaçmıştı.Tek başına girişmedi tabi buna, annesi yanındaydı. Önce kazanın olduğu noktadan çıkardı oğlunu, sonra da apar topar Mısır'a götürdü oradan da Amerika'ya kaçtılar. Türkiye'ye iadeleri için Adalet Bakanlığı devrede. Soruşturmayla ilgili de önemli gelişmeler var. Baba Bülent Cihantimur'un bu kaçışa yardım edip etmediği sorusu cevap buldu. Ünlü doktor sürece dahlinin olmadığını söylemişti. Ama anne-oğlu havalimanına, onun çalışanlarının bıraktığı belirlendi. Baba hakkında da suç duyurusunda bulunulacak. ABD’ye kaçan anne ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi? Süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Pınar Hacıbektaşoğlu değerlendirdi.

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