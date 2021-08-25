26 Ağustos 2021, Perşembe
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Firar eden FETÖ’cülere Yunanistan’dan yardım! Tekneleri bozulan vatan hainleri sığınma talep etti
8 FETÖ'cü, Türkiye'den kaçmak için 14 metre uzunluğunda yelkenli tekne ile yola çıktı. Tekneleri arıza yapan teröristlere Yunan Sahil Güvenliği sahip çıktı. Girit Adası’na tahliye edilen 8 FETÖ'cü teröristin aralarında eski bir polis memurunun da olduğu bildirildi. FETÖ’cülerin kimlikleri ise açıklanmadı.