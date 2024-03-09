Firar eden 2 hükümlüden 1’i yakalandı! Hastane götürülen 2 hükümlü kaçmıştı

Mersin'de çeşitli suçlardan mahkemeye çıkmak üzere adliyeye götürülen 2 tutuklu firar etmişti. Onlardan biri yakalandı, diğerinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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