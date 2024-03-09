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Firar eden 2 hükümlüden 1’i yakalandı! Hastane götürülen 2 hükümlü kaçmıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 13:16
Mersin'de çeşitli suçlardan mahkemeye çıkmak üzere adliyeye götürülen 2 tutuklu firar etmişti. Onlardan biri yakalandı, diğerinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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