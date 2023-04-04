Finlandiya resmen NATO üyesi! İsveç bekleyecek

Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü muhtıra için yavaşta olsa gerekli adımları atan Finlandiya, TBMM'nin onayının ardından tüm üye ülkelerin kararıyla NATO'nun 31. üyesi oldu. Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Brüksel'deki NATO karargahında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a belge teslimi yaptı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuklarımız Prof. Dr. Giray Sadık ve Dr. Kemal Olçar ile detaylandırdık.