04 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Finlandiya resmen NATO üyesi! İsveç bekleyecek

Finlandiya resmen NATO üyesi! İsveç bekleyecek

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.04.2023 16:59
Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü muhtıra için yavaşta olsa gerekli adımları atan Finlandiya, TBMM'nin onayının ardından tüm üye ülkelerin kararıyla NATO'nun 31. üyesi oldu. Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Brüksel'deki NATO karargahında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a belge teslimi yaptı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuklarımız Prof. Dr. Giray Sadık ve Dr. Kemal Olçar ile detaylandırdık.
Finlandiya resmen NATO üyesi! İsveç bekleyecek
Finlandiya resmen NATO üyesi! İsveç bekleyecek
Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla Hatay’da görüştü
Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla Hatay'da görüştü
FOX TV’nin yalanını böyle ifşa etti
FOX TV'nin yalanını böyle ifşa etti
Deprem bölgesi için YKS kararı
Deprem bölgesi için YKS kararı
Başkan Erdoğan’dan Türkeş’in kabrine ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Türkeş'in kabrine ziyaret
Togg’da ikinci teslimat!
Togg'da ikinci teslimat!
PKK’dan koalisyona bir mesaj daha
PKK'dan koalisyona bir mesaj daha
CHP-ABD hattında 14 Mayıs hazırlığı mı?
CHP-ABD hattında "14 Mayıs" hazırlığı mı?
İBB bıraktı Bakanlık tamamladı
İBB bıraktı Bakanlık tamamladı
Kadri Gürsel’den akıllara zarar seccade yorumu!
Kadri Gürsel’den akıllara zarar seccade yorumu!
PKK ile mücadele nereden nereye geldi?
PKK ile mücadele nereden nereye geldi?
İşte Kız Kulesi’nin açılış tarihi
İşte Kız Kulesi'nin açılış tarihi
Daha Fazla Video Göster