Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö’den Türkçe selamlama: ''Merhaba Asker''

Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Niinistö’nün tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.