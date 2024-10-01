Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da! Resmi törenle karşılandı

Başkan Erdoğan Ankara'da Finlandiya Cumhurbaşkanı'nı resmi törenle karşıladı. Görüşmede, Türkiye ve Finlandiya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek. İş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN