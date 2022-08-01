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Fındık hasadı yağış nedeniyle geç başlayacak! Fındıkta rekolte beklentisi ne kadar?

A Haber
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Giriş: 01.08.2022 16:13
Karadeniz'de fındık hasadı yağış nedeniyle geç başlayacak. Peki fındık rekoltesi ne kadar olacak? Hasat ne zaman başlayacak? Gelişmeleri Samsun'da bulunan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü değerlendirdi.
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