01 Ağustos 2022, Pazartesi
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Fındık hasadı yağış nedeniyle geç başlayacak! Fındıkta rekolte beklentisi ne kadar?
Karadeniz'de fındık hasadı yağış nedeniyle geç başlayacak. Peki fındık rekoltesi ne kadar olacak? Hasat ne zaman başlayacak? Gelişmeleri Samsun'da bulunan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü değerlendirdi.