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Fincancı'yı Meclis'e kim aldı? İşin altından yine HDP çıktı

A Haber
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Giriş: 18.06.2022 10:39
Güncelleme:18.06.2022 10:40
TBMM'ye girişi yasak olan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, HDP'li Necdet İpekyüz'ün basın toplantısında boy gösterdi. Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük isteyen, sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı Meclis kampüsüne kimin soktuğu ortaya çıktı. Fincancı'yı HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik aracıyla Meclis'e aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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