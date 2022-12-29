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Financial Times’dan yeniden şekillenen dünya analizi: Erdoğan ustaca hareket ediyor

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Giriş: 29.12.2022 09:33
İngiliz Financial Times, Ukrayna savaşı ile yeniden şekillenen dünya siyasetini mercek altına aldı. Başkan Erdoğan'ın küresel krizlerde oynadığı arabulucu rolüne dikkat çekilen analizde, "elini ustaca oynuyor" ifadelerine yer verildi. Gelecekteki barış müzakerelerinde Türkiye'nin rol oynayabileceğine dikkat çekildi.
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