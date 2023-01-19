19 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Fin diplomat haddini aştı! Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

Fin diplomat haddini aştı! Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2023 13:34
NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç ve Finlandiya'da skandallar bitmek bilmiyor. Şimdi de Fin bir diplomat "Tommy Westerlund", Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Amsterdam'dan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya’dan Türkiye itirafı!
Rusya'dan Türkiye itirafı!
Fin diplomat haddini aştı!
Fin diplomat haddini aştı!
Meral Akşener’in başörtüsü çelişkisi
Meral Akşener’in başörtüsü çelişkisi
Bakan Kasapoğlu A Haber’de
Bakan Kasapoğlu A Haber'de
Erdoğan’ın adaylığı hakkında flaş açıklama
Erdoğan'ın adaylığı hakkında flaş açıklama
Başörtüsüne anayasal güvence TBMM’de
Başörtüsüne anayasal güvence TBMM'de
Hrant Dink anısına! Aramızdan ayrılalı 16 yıl oldu!
Hrant Dink anısına! Aramızdan ayrılalı 16 yıl oldu!
İngiltere’de enflasyon rekoru!
İngiltere'de enflasyon rekoru!
Vatandaşlar 14 Mayıs’a ne diyor?
Vatandaşlar 14 Mayıs’a ne diyor?
Akşener liderler turuna çıkıyor
Akşener liderler turuna çıkıyor
Başörtüsü teklifi komisyona geliyor
Başörtüsü teklifi komisyona geliyor
14 Mayıs’ın yol haritası
14 Mayıs’ın yol haritası
Daha Fazla Video Göster