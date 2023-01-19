Fin diplomat haddini aştı! Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç ve Finlandiya'da skandallar bitmek bilmiyor. Şimdi de Fin bir diplomat "Tommy Westerlund", Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Amsterdam'dan detayları aktardı.

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