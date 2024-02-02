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Filistinlileri canlı kalkan yaptı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 09:50
Katil İsrail, Batı Şeria'daki baskınlarda gözaltına aldığı Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanıyor. El Cezire'nin yayınladığı görüntülerde askerlerin Filistinlilerin ellerini kelepçeleyip gözlerini bağladıktan sonra kendi miğferlerini giydirdiği görülüyor.
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Filistinlileri canlı kalkan yaptı!
Filistinlileri canlı kalkan yaptı!
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