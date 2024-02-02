02 Şubat 2024, Cuma
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Filistinlileri canlı kalkan yaptı!
Katil İsrail, Batı Şeria'daki baskınlarda gözaltına aldığı Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanıyor. El Cezire'nin yayınladığı görüntülerde askerlerin Filistinlilerin ellerini kelepçeleyip gözlerini bağladıktan sonra kendi miğferlerini giydirdiği görülüyor.