Filistinliler ölümden ölüme sürülüyor

Katil İsrail önceki gün Filistinlilerin sığındığı okulu bombalayarak en az 100 sivili katletmesinin ardından dün de yeni bir tahliye emri çıkardı. İsrail, Han Yunus'ta bir bölgenin daha boşaltılmasını istedi. Binlerce Filistinli gece yarısında bombardımanlar devam ederken barınaklarını terk ederek yollara döküldü.

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