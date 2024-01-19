Filistinliler İsrail zulmünü A Haber’e anlattı

Katil İsrail Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir aracı vurdu. İnsansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail gençlerden ikisinin naaşını kaçırdı. Acılı aileler, yaşadıklarını A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve Kameraman İlhan Tanrıöver'e anlattı.

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