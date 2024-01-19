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Filistinliler İsrail zulmünü A Haber’e anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 09:26
Katil İsrail Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir aracı vurdu. İnsansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail gençlerden ikisinin naaşını kaçırdı. Acılı aileler, yaşadıklarını A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve Kameraman İlhan Tanrıöver'e anlattı.
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Filistinliler İsrail zulmünü A Haber’e anlattı
Filistinliler İsrail zulmünü A Haber’e anlattı
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