Filistinli siviller yaşadıkları acıyı anlattı! Masumlar bombalar altında can veriyor

Gazze şeridi yoğun bombardıman altında. İsrail savaş uçaklarının evleri vurmasıyla çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Enkazdan geriye ise kurtulanların içinde buruk bir acı kaldı. Sevdiklerini çatışmalarda kaybeden Filistinliler, yaşadıkları o acıyı anlattı.

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