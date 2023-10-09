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Filistinli siviller yaşadıkları acıyı anlattı! Masumlar bombalar altında can veriyor

A Haber
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Giriş: 09.10.2023 09:10
Gazze şeridi yoğun bombardıman altında. İsrail savaş uçaklarının evleri vurmasıyla çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Enkazdan geriye ise kurtulanların içinde buruk bir acı kaldı. Sevdiklerini çatışmalarda kaybeden Filistinliler, yaşadıkları o acıyı anlattı.
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