Filistinli model Gigi Hadid’den Filistin’e destek: Masum siviller kurban olmamalı

İsrail-Filistin çatışması dünyada sanat dünyası tarafından da yakından takip ediliyor. Filistin asıllı ABD'li süper model Gigi Hadid, İsrail ile süren çatışmalarda Filistin halkına desteğini açıkladı. Daha önce de kız kardeşi Bella Hadid'le birlikte Filistin halkına destek veren açıklamalarda bulunan süper model, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Gazze'de devam eden yıkımı "Haksız trajedi" olarak nitelendirdi. 28 yaşındaki Hadid, "Filistin mücadelesine karşı derin bir empati duyduğunu" belirtti ve Filistinlilere yönelik umutları ve hayallerinin Yahudilerin zarar görmesini içermediğini söyledi. "Masum İsrailli sivillerin terörize edilmesi 'Özgür Filistin' hareketiyle bağdaşmaz ve ona hiçbir fayda sağlamaz" diyen Gigi Hadid, Filistinli veya İsrailli olsun hiçbir masum sivilin kurban olmayı hak etmediğini belirtti.

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