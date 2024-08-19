19 Ağustos 2024, Pazartesi
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Filistinli iş adamı cinayetinin perde arkası! Filistinli iş adamını kim, neden öldürdü?
İstanbul Kağıthane’de dün akşam maskeli kişiler bir otomobile kurşun yağdırdı. Saldırıyı dikkat çekici hale getiren, saldırıya uğrayan kişinin Filistinli iş adamı olmasıydı. Araçta bulunan diğer iki kişi ise, silah tutukluluk yapınca yaralı olarak kurtulabildi. Peki Filistinli iş adımını kimler, neden öldürdü? Olayın arka planında hangi bağlantılar var? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, olaya ilişkin son değerlendirmeleri aktardı.