Filistinli genç kardeşlerine ulaşmıyor! En son hastaneye sığınmışlar

Türkiye'de yaşayan Filistinliler, Gazze'deki yakınları için endişeli. Onlardan biri de Fady Nazli. Filistinli genç, günlerdir haber alamadığı kardeşlerine kavuşmak istiyor.

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