Filistinli çocuğun yürek burkan konuşması

Katil İsrail'in bombardımanları en çok çocukların hayatlarını etkiliyor. Gazze'de yaşayan Filistinli kız Juri, annesine "küçük bombardımanlardan pek korkmuyorum ama büyük bombardımanlardan çok korkuyorum." dedi. A Haber Sunucusu Cansın Helvacı katil İsrail'e canlı yayında tepki gösterdi.

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