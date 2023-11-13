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Filistinli çocuğun yürek burkan konuşması

A Haber
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Giriş: 13.11.2023 10:00
Katil İsrail'in bombardımanları en çok çocukların hayatlarını etkiliyor. Gazze'de yaşayan Filistinli kız Juri, annesine "küçük bombardımanlardan pek korkmuyorum ama büyük bombardımanlardan çok korkuyorum." dedi. A Haber Sunucusu Cansın Helvacı katil İsrail'e canlı yayında tepki gösterdi.
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