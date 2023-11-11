Filistin’in efsanevi lideri: Arafat! Mücadelesi 18 yaşında başladı

Filistin'in kurtuluşuna adanmış bir ömür. İsrail'in zulmüne karşı uzun seneler direniş göstermiş efsanevi lider; Yaser Arafat. 2004 yılında 75 yaşındayken hayata veda eden Arafat'ın bugün ölüm yıl dönümü. Bu nedenle Filistin davasını unutmamak adına Yaser Arafat'ın portresini A Haber ekranlara getirdi.

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