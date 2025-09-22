Filistin’i tanımanın sahada karşılığı görülür mü?

Katil İsrail'in işgali altında bulunan Filistin devletini bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkeden 147'si tanıdı. Peki, başka hangi ülkeler Filistin'i tanımaya hazırlanıyor? Katil Netanyahu “istenmeyen adam” ilan edilir mi? Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

