22 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Filistin’i tanımanın sahada karşılığı görülür mü?
Filistin’i tanımanın sahada karşılığı görülür mü?

Filistin’i tanımanın sahada karşılığı görülür mü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2025 16:38
Katil İsrail'in işgali altında bulunan Filistin devletini bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkeden 147'si tanıdı. Peki, başka hangi ülkeler Filistin'i tanımaya hazırlanıyor? Katil Netanyahu “istenmeyen adam” ilan edilir mi? Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filistin’i tanımanın sahada karşılığı görülür mü?
Filistin’i tanımanın sahada karşılığı görülür mü?
Filistin’i tanımanın sahada karşılığı görülür mü?
AK Parti’den Netanyahu tepkisi
AK Parti'den "Netanyahu" tepkisi
Başkan Erdoğan Newsweek için makale kaleme aldı
Başkan Erdoğan Newsweek için makale kaleme aldı
Özgür Çelik hakim karşısında
Özgür Çelik hakim karşısında
Başkan Erdoğan’ın programında neler var?
Başkan Erdoğan’ın programında neler var?
Gazze’den yürekleri parçalayan görüntüler!
Gazze’den yürekleri parçalayan görüntüler!
CHP’de tek aday! Blok liste
CHP'de tek aday! Blok liste
Başkan Erdoğan BM toplantılarında Filistin’in sesi oldu
Başkan Erdoğan BM toplantılarında Filistin’in sesi oldu
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar sokaklara çıktı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar sokaklara çıktı
Başkan Erdoğan ABD’deki ilk açıklamasını A Haber’e yaptı
Başkan Erdoğan ABD’deki ilk açıklamasını A Haber’e yaptı
Türkevi’nde heyecanlı bekleyiş!
Türkevi'nde heyecanlı bekleyiş!
Körfez’in çöken güvenlik paradoksu
Körfez’in çöken güvenlik paradoksu
Daha Fazla Video Göster