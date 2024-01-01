Filistin’de katledilen melekler kefenlenmiş bebeklerle simgelendi! Bebekler uyurken susulur, ölürken değil…

Binlerce kişi yeni yılın ilk gününde şehitler ve Filistin için buluştu. Tarihi yürüyüşte vatandaş İsrail’in katlettiği Filistinli bebekleri temsil etmek üzere Galata köprüsünde kefenlenmiş bebekleri simgelendi.

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