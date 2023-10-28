Filistin’de destek sert yaptırım getirdi! Futbolcuların Filistin desteği rahatsız etti

Gazze'de 7 Ekim'de başlayan çatışmalar, tüm insani değerlerin unutulduğu bir soykırıma dönüştü. Sosyal medya hesaplarından savaşın durdurulması yönünde paylaşımlarda bulunan sporcular, vatandaşı olduğu ülkeler ve oynadığı kulüpler tarafından yaptırımlarla karşılaştı. Kimi terörist ilan edildi, kiminin sözleşmesi feshedildi.

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