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Filistin'de çocuk olmak! Evleri vurulan kardeşler çevredekilerden böyle yardım istedi

A Haber
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Giriş: 30.10.2023 18:10
İsrail saldırısında evleri yerle bir olan küçük kardeşler yıkımdan kurtuldu ancak birbirlerini ve annelerini kaybetti. Kardeşlerini arayan küçük abi ise çevredekilerden yardım istedi.
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