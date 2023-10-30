Filistin'de çocuk olmak! Evleri vurulan kardeşler çevredekilerden böyle yardım istedi

İsrail saldırısında evleri yerle bir olan küçük kardeşler yıkımdan kurtuldu ancak birbirlerini ve annelerini kaybetti. Kardeşlerini arayan küçük abi ise çevredekilerden yardım istedi.

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