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Filistin TV muhabiri Muhammed Ebu Hatab İsrail saldırısında öldü

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Giriş: 03.11.2023 22:12
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Sivil asker ayrımı gözetmeyen İsrail saldırılarında gazeteciler de hedef alıyor. Filistin TV muhabiri Muhammed Ebu Hatab İsrail saldırısında öldürüldü.
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