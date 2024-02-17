Filistin için "Küresel Eylem Günü"! Meydanlar Gazze için dolup taşıyor... A Haber Sultan Ahmet Meydanı'ndan aktardı

İşgalci İsrail, Gazze Şeridi’ne saldırılarını 134 gündür sürdürüyor. Katil ordusunun yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı giderek artıyor. Netanyahu ve yönetimi Gazze'deki mazlumların üstünden elini çekmezken, protestolar dünya çapında devam ediyor. Tüm dünya Gazze için tek yürek olurken, Filistin için düzenlenen "Küresel Eylem Günü" İstanbul'da da gerçekleştiriliyor. A Haber muhabiri Pınar Özenç, İstanbul Sultan Ahmet Meydanı'ndan son gelişmeleri aktardı.