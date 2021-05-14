Filistin için aracını yakan çift A Haber'e konuştu!

Ahmet-Dora Altunbaşak çifti İsrail'in Filistin halkını katletmesi üzerine kendi araçlarını yakarak tepkide bulundu. Konuya dikkat çekmek istediklerini belirten Ahmet Altunbaşak, "Sayın Cumhurbaşkanımız lider vasıflı, yetenekli, başarılı ve kabiliyetli biri fakat o da tek başına ne yapsın! Bütün Türk devletlerinin başkanları toplanmalı." şeklinde konuştu.