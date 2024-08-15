Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas’tan TBMM’de tarihi konuşma: Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim

TBMM, Filistin Özel Oturumu gündemiyle toplandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dünyaya seslendi. Gazze'nin Filistin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Abbas, "Topraklarımızı terk etmeyeceğiz." dedi. Gazze'de yaşanan soykırımı Türkiye'nin dünyaya duyurduğunu ifade eden Abbas, teşekkür etti. Netanyahu ve beraberindekilerin işledikleri savaş suçları için yargılanacaklarını da ifade eden Abbas, "Hesaba çekilecekler." dedi. Filistin lideri TBMM kürsüsünde "Ya zafer, ya şehadet" diyerek Gazze'ye gideceğini açıkladı. Abbas'ın bu sözleri ayakta alkışlandı.

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