15 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas TBMM'den dünyaya seslenecek

Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas TBMM'den dünyaya seslenecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2024 08:59
Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşmasını Başkan Erdoğan da takip edecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM’den dünyaya seslenecek
TBMM'den dünyaya seslenecek
Adana merkezli 4 ilde düzenlenen çete operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Adana merkezli 4 ilde düzenlenen çete operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Biden iş aradığını açıkladı!
Biden iş aradığını açıkladı!
Batı’nın sessizliği kabul edilemez!
"Batı'nın sessizliği kabul edilemez!"
Başkan Erdoğan’dan Guterres’e Afrika mesajı!
Başkan Erdoğan'dan Guterres'e Afrika mesajı!
Filistin Devlet Başkanı Ankara’da!
Filistin Devlet Başkanı Ankara'da!
Başkan Erdoğan- Abbas görüşmesi başladı!
Başkan Erdoğan- Abbas görüşmesi başladı!
Üst düzey PKK’lı etkisiz hale getirildi!
Üst düzey PKK'lı etkisiz hale getirildi!
Türkiye’den Yunanistan’a yardım eli!
Türkiye'den Yunanistan’a yardım eli!
Mahmud Abbas Ankara’da!
Mahmud Abbas Ankara’da!
ABD’den katliama yeni destek! İsrail - İran gerilimi nereye gider?
ABD’den katliama yeni destek! İsrail - İran gerilimi nereye gider?
AK Parti rozetini kimler taktı?
AK Parti rozetini kimler taktı?
Daha Fazla Video Göster