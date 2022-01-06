06 Ocak 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fikirtepe için kritik tarih belli oldu! Bakan Kurum'dan güzel haber
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan Fikirtepe için tarih verdi. Bakan Murat Kurum "Şubat ayı itibariyle 15 bin konutun ihalesini yapmak suretiyle İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projesini Fikirtepe'de başlatacağız" dedi.