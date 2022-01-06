06 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Fikirtepe için kritik tarih belli oldu! Bakan Kurum'dan güzel haber

Fikirtepe için kritik tarih belli oldu! Bakan Kurum'dan güzel haber

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.01.2022 16:34
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan Fikirtepe için tarih verdi. Bakan Murat Kurum "Şubat ayı itibariyle 15 bin konutun ihalesini yapmak suretiyle İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projesini Fikirtepe'de başlatacağız" dedi.
Fikirtepe için kritik tarih belli oldu!
Fikirtepe için kritik tarih belli oldu!
Danıştay’dan MEB’e cevap yazısı!
Danıştay'dan MEB'e cevap yazısı!
Diyanet’ten Orta Çağ tepkisi!
Diyanet’ten Orta Çağ tepkisi!
Öfkeli anneanne okul müdürüne saldırdı!
Öfkeli anneanne okul müdürüne saldırdı!
Sedat Peker suç örgüt davasına devam edildi!
Sedat Peker suç örgüt davasına devam edildi!
İBB dosyası yanıtı!
İBB dosyası yanıtı!
Başkan Erdoğan’dan kritik zirve!
Başkan Erdoğan'dan kritik zirve!
CHP’li 3 belediye borç batağına nasıl saplandı?
CHP’li 3 belediye borç batağına nasıl saplandı?
Dev projede sona doğru!
Dev projede sona doğru!
Görüşmenin tarihi belli oldu
Görüşmenin tarihi belli oldu
Çankaya Köşkü’nde kritik zirve
Çankaya Köşkü'nde kritik zirve
Yangın kahramanı komutan sahte çıktı
Yangın kahramanı komutan sahte çıktı
Daha Fazla Video Göster