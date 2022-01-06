Fikirtepe için kritik tarih belli oldu! Bakan Kurum'dan güzel haber

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan Fikirtepe için tarih verdi. Bakan Murat Kurum "Şubat ayı itibariyle 15 bin konutun ihalesini yapmak suretiyle İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projesini Fikirtepe'de başlatacağız" dedi.