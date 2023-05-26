26 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Fikir ve aksiyon adamı: Necip Fazıl Kısakürek! Vefatının 40. yıl dönümünde anılıyor

Fikir ve aksiyon adamı: Necip Fazıl Kısakürek! Vefatının 40. yıl dönümünde anılıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2023 16:52
Türk edebiyatında "Üstad" olarak anılan şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40. yılında anıldı. Öte yandan Şeyma Kısakürek, Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 40. yılında yapılan çalışmaları anlattı. Kısakürek, "Biz vakıf olarak 40. yıla ithafen kırk eser ortaya koyalım dedik. Bu 40 eseri 80 bin baskı yapıyoruz. Ziyaretçilerimize hediye edeceğiz" dedi.
Fikir ve aksiyon adamı: Necip Fazıl Kısakürek!
Fikir ve aksiyon adamı: Necip Fazıl Kısakürek!
Sopalı yumruklu yol verme kavgası!
Sopalı yumruklu yol verme kavgası!
Seçim için yol haritası
Seçim için yol haritası
Şehit aileleri Kılıçdaroğlu’na tepkili
Şehit aileleri Kılıçdaroğlu’na tepkili
Başkan Erdoğan’dan rehavet uyarısı
Başkan Erdoğan’dan rehavet uyarısı
Başkan Erdoğan cemaate seslendi
Başkan Erdoğan cemaate seslendi
LGBT bayraklarıyla Kılıçdaroğlu yürüyüşü
LGBT bayraklarıyla Kılıçdaroğlu yürüyüşü
Pazarlık yapmadık diyen Bay Kemal’e mesaj
"Pazarlık yapmadık" diyen Bay Kemal'e mesaj
Bursa’da cinayet güvenlik kamerasında
Bursa'da cinayet güvenlik kamerasında
Meclisteki kadın temsil oranı yüzde 20 oldu
Meclisteki kadın temsil oranı yüzde 20 oldu
Büyük Türkiye Zaferi yükleniyor!
Büyük Türkiye Zaferi yükleniyor!
Tarihi seçimde 2. tura son 2 gün
Tarihi seçimde 2. tura son 2 gün
Daha Fazla Video Göster