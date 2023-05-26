26 Mayıs 2023, Cuma
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Fikir ve aksiyon adamı: Necip Fazıl Kısakürek! Vefatının 40. yıl dönümünde anılıyor
Türk edebiyatında "Üstad" olarak anılan şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40. yılında anıldı. Öte yandan Şeyma Kısakürek, Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 40. yılında yapılan çalışmaları anlattı. Kısakürek, "Biz vakıf olarak 40. yıla ithafen kırk eser ortaya koyalım dedik. Bu 40 eseri 80 bin baskı yapıyoruz. Ziyaretçilerimize hediye edeceğiz" dedi.