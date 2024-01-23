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Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü! Uluslararası alandaki son durum ele alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 18:29
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'ta temasları sürüyor. Bakan Fidan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Birleşmiş Milletler ’deki Gazze oturumu arasında gerçekleşti iki bakanın görüşmesine dair gelen bilgilere göre masada uluslararası alandaki son durum ve ikili ilişkiler vardı.
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