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Fidan, Amerika temaslarını değerlendirdi! "Gazze’deki durum vicdanlara ağır bir yük"

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 18:01
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika temaslarını Türk gazetecilerle buluşmasında değerlendirdi. Gazze'deki duruma ve ikili ilişkilere dair önemli mesajlar veren fidan, geçmişte yaşanan krizlerin iki ülkeye diplomatik esneklik kazandırdığını belirtti.
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