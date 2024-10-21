Fetullah Gülen için çarpıcı sözler: Bu alçağın ölmesiyle bu tehlikeler sona ermez

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. Hukukçu Avukat Serkan Toper A Haber'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Toper, Ömrünü Türkiye vakfetmiş bir alçak bugün öldü. Sosyal medyada bolca hain köpek söylemleri görüyorum köpek dostlarımıza haksızlık yapmayın köpekler sadıktır. Bu alçağın ölmesiyle bu tehlikeler sona ermez. Bu alçak için yas tutan hainler içimizde varlar. Onların şu anda sadece seslerini kıstık. Tekrar yüksek sesle bağırabilmek için uygun ortamı bekliyorlar. 15 Temmuz şehitlerinin vebalini ödeyecek. Terör örgütüne ulaştırdıkları bilgilerle şehit ettikleri kahraman Mehmetçiğin vebalini ödeyecek. Tür milletinin de tam bağımsızlık mücadelesini akamete uğratmak suretiyle kocaman bir milletin vebalini ödeyecekler. Böyle bir vatansız alçağın cenazesinin Türkiye’ye gelmediğini görüyoruz. Allah öyle büyük. Türk milleti de dualı bir millet. Biraz duygusallaştım." ifadelerini kullandı.

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