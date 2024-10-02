Fettah füzelerinin özellikleri neler?

İran dün gece İsrail'i hipersonik Fetttah füzeleri ile vurdu. Saldırı emrinin verildiği anları da paylaşan İran füzelerin yüzde 90 oranında hedefleri vurduğunu da açıkladı. Üstelik İsrail hava savunma sistemleri füzeleri durdurmada başarısız oldu. Peki hipersonik füzelerin özellikleri ne ve şu an hangi ülkeler bu silahların sahibi? Yanıtları haberimizde..

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