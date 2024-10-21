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FETÖ’yü bundan sonra ne bekliyor? A Haber'de çarpıcı detaylar

FETÖ’yü bundan sonra ne bekliyor? A Haber'de çarpıcı detaylar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 11:00
Terörist Fetullah Gülen’in ölümünün ardından FETÖ’yü neler bekliyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi: Emin Pazarcı, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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