FETÖ’yü bundan sonra ne bekliyor? A Haber'de çarpıcı detaylar

Terörist Fetullah Gülen’in ölümünün ardından FETÖ’yü neler bekliyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi: Emin Pazarcı, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN