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FETÖ'ye yönelik

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-24" operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı

İHA
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Giriş: 01.08.2024 08:49
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen "Kıskaç-24" operasyonlarında 55 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
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FETÖ’ye yönelik Kıskaç-24 operasyonu
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-24" operasyonu
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