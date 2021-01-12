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FETÖ'ye sahte kimlik DHKP-C'den! Sözde Bağdat ver Erbil sorumluları Emniyet'te itiraf etti

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Giriş: 12.01.2021 09:55
Güncelleme:12.01.2021 10:12
Son dakika haberine göre Polonya’ya kaçmak isterken Ukrayna’da yakalanıp Türkiye’ye iade edilen FETÖ firarilerinin verdikleri ifadeleri ortaya çıktı. FETÖ'nün bir diğer terör örgütü DHKP-C ile işbirliği de deşifre edildi. Güre ve Fidan Irak’taki FETÖ üyelerini Avrupa’ya göndermeye çalışıyordu. Yunanistan ve Polonya’da sahte Avrupa kimliği yapanlarla irtibat kurdular. Bağlantıyı DHKP-C terör örgütü sağladı. A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında detayları anlattı.

Salih Fidan FETÖ'nün sözde Bağdat, Samet Güre de sözde Erbil sorumlusuydu. Polonya'ya kaçmaya çalışıyorlardı. Ukrayna, Polonya sınırında yakalandılar. 6 Ocak'ta Türkiye'ye iade edildiler. İfadeleri ortaya çıktı. Firari örgüt üyelerinin diğer terör örgütlerinden yardım aldıkları anlaşıldı.

Güre ve Fidan Irak'taki FETÖ üyelerini Avrupa'ya göndermeye çalışıyordu. Yunanistan ve Polonya'da sahte Avrupa kimliği yapanlarla irtibat kurdular. Bağlantıyı DHKP-C terör örgütü sağladı.

UKRAYNA'DA PROPAGANDA YAPACAKLARDI
Her iki ismin Irak sınırındaki kaçakçılarla da iletişimi tespit edildi. Sınır geçişi için kaçakçılardan para karşılığında yardım aldıkları anlaşıldı. FETÖ üyeleri Ukrayna'da sosyal medya üzerinden propaganda yapmaları yönünde talimat aldıklarını da itiraf etti.

BM'YE GÖRÜNTÜ GÖNDERDİLER
Propaganda görüntüleri de dezenformasyon amacıyla Birleşmiş Milletler komisyonlarına gönderildi. FETÖ üyeleri, Irak yapılanmasıyla ilgili bilgiler verdi.

Örgüt tarafından Irak kuzey ve güney olmak üzere iki bölgeye ayrıldı. Kuzey, Erbil, Süleymaniye ve Duhok, Güney ise Kerkük ve Bağdat'tan oluşuyor.
Bu kentlerin her birinden sorumlu örgüt üyeleri bulunuyor.

TUTUKLANDILAR
Ancak Türkiye ve Irak arasındaki yakın ilişki, örgütü bunaltmış durumda. Bu kapsamda Irak'taki FETÖ üyeleri Avrupa'ya kaçmanın yollarını arıyor.

Salih Fidan ve Samet Güre "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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