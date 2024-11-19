FETÖ’ye finans sağlayan şüpheli yakalandı!

Yozgat'ta, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olma Ve Terörizmin Finansmanı' suçu kapsamında 1 şahıs, gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda suç unsuru olabileceği değerlendirilen malzeme ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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