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FETÖ'ye finans sağlayan şüpheli yakalandı!

FETÖ'ye finans sağlayan şüpheli yakalandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.11.2024 21:57
Yozgat'ta, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olma Ve Terörizmin Finansmanı' suçu kapsamında 1 şahıs, gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda suç unsuru olabileceği değerlendirilen malzeme ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
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