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FETÖ'ye ağır darbe: Batı Afrika ülkesi Togo'da okulları kapatıldı! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2021 12:23
Güncelleme:02.06.2021 12:27
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika ülkesi Togo'da FETÖ iltisaklı okulun kapatıldığını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistin saldırılarını durdurması gerekiyor. İki devletli çözümü aşındıracak adımlardan vazgeçmesi gerekiyor. Barış sürecine tekrar dönmesi gerekiyor." dedi.
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